Manavgat\'ta 23 Nisan Satranç Turnuvası Başladı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithafen Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği satranç turnuvası başladı. Turnuvanın açılış hamlesi, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk tarafından yapıldı. Öztürk, sporcularla sohbet ederek onlara başarılar diledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, rekor katılıma ulaşıldı. Turnuvanın ilk gününde 7 yaş grubu 40, 8 yaş grubu 70, 10 yaş altı 125, 12 yaş altı 40 ve açık grupta 37 sporcu olmak üzere toplam 5 kategoride 312 sporcu mücadele etti. 13 hakemin görevli olduğu turnuvada ilk gün 4 tur geçen sporcular, ikinci güne kalmaya hak kazanacaklar. 28 Nisan Pazar günü yapılacak 3 turdan oluşan final müsabakalarında dereceye giren ilk 10 sporcuya madalya verilecek. Turnuva, sporcu aileleri tarafından da yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Manavgat'tan uluslararası sporcular çıkarmak istediklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, "Belediyemizin milli bayramlarda satranç turnuvası düzenleme geleneğini devam ettiriyoruz. Her geçen yıl katılımda büyük bir artış oluyor. Talebin artmış olması bizi çok mutlu ediyor. Demek ki belediyemizin yaptığı işler değer buluyor. Çocuklarımızı satrançla tanıştırmak, onlara bu sevgiyi aşılamak açısından bu organizasyonlara çok değer veriyoruz. Biz Manavgat'tan uluslararası sporcular çıkacağına inanıyoruz, görev süremizde de bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Gelecek yıllarda da bu organizasyonu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ve katılım gösteren sporcu kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.