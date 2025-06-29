Antalya'nın Manavgat ilçesinde fiber tekne yangında kullanılamaz hale geldi.
Manavgat Irmağı'nda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki fiber tekneden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında fiber tekne kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Fiber Tekne Yangını - Son Dakika
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