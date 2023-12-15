 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu

Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında ormana zarar verildiği iddiasıyla otel yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Otelin müdürü, zarar görmesi muhtemel ağaçları ziraat mühendisleri nezaretinde sökerek ormana diktiklerini belirtti.

Manavgat\'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu
15.12.2023 - 23:37,
Abone Ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki bir otelin yetkilileri hakkında, molozların ormana döküldüğü ve ağaç kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Otelin müdürü Tulga Kantur tadilat nedeniyle zarar görmesi muhtemel zeytin ağaçlarını ziraat mühendisleri nezaretinde sökerek yaşatmak için ormana diktiklerini söyledi.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin hemen yanındaki ormanın bir bölümünün işgal edildiği ihbarı üzerine jandarma ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, bahsedilen alana otelin tadilatında kullanılmak üzere alınan altyapı borularının konulduğu, otel personelinin araçlarını bıraktığı ve otelden çıkarılan bazı ağaçların alana dikildiği tespit edildi. İnceleme ve ölçüm sonucunda 5 dönümlük alanın işgal edildiği belirlenirken, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından otel yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, otele ait araçların giriş yaptığı bölgeye çukur kazarak girişi engellerken, park yapılan alanı da kepçeyle kazdı.

'MOLOZLARI BİLE OTELİN BAHÇESİNDE TUTUYORUZ'

Otelin müdürü Tulga Kantur, tadilatta kullanacakları altyapı boruları gibi bazı malzemeleri ormana zarar vermeden hemen kenara bıraktıklarını anlattı. Otelin komple bir tadilata girdiği aktaran Kantur, Tadilat nedeniyle çıkan molozları bile otelin bahçesinde tutuyoruz. Ağaç kestiğimize dair iddialara gelince, kesinlikle böyle bir şey yok. Otelin peyzajına çok dikkat ediyoruz. Bahçemize, bölgeye has narenciye ve zeytin ağaçları diktik. Tadilatlar sırasında zarar görmesi muhtemel olan, biri de 500 yıllık olduğu tahmin edilen olan 3- 4 zeytin ağacını karşı bölümümüzdeki ormanlık alana diktik dedi.

500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacını Antalya'nın Duacı Mahallesi'nden getirdiklerini kaydeden Kantur, Çalışmalarımız devam ederken zarar görmesin diye yaşatmak amacıyla bu ağacı, ziraat mühendisi eşliğinde söküp, ormanlık alana diktik. Tadilat bitince buradan alıp, çıkardığımız yere dikeceğiz diye konuştu.

'ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KARŞI ORMANA DİKTİK'

Otelin avukatı Mustafa Cenkçi de Otelimizin içinde söktüğümüz bazı ağaçlar var ve bunlar orman idaresine ait değil, kendi ağaçlarımız. Çam niteliği olmayan tamamen süslemeye ve peyzaja yönelik ağaçlar dedi. Çenkçi, Burada yapılan tadilat ve altyapı çalışması nedeniyle bu ağaçların zarar görüp kurumaması için söküp karşıya ormanın içine dikmiştik. Bizim oraya ağaç diktiğimize, doğal ortama zarar verdiğimize yönelik iddialar oldu, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bir hukukçu olarak bildiğim kadarıyla ağaç dikmenin bir cezası yoktur, bununla ilgili bir ceza gelirse de ödemeye hazırız diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 00:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement