Manavgat'ta Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Seyfettin Yılmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Yılmaz hayatını kaybetti. Otelde çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

03.07.2024 14:15
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Seyfettin Yılmaz'ın kullandığı 48 AAY 848 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Titreyengöl yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otelde çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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