Manguel, Okurlarıyla Buluştu

Ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde okurlarıyla bir araya geldi.

Programda Didem Şahin'in yaşamını yitirmesinin ardından yönetmenliğini Melik Külekci'nin devam ettirdiği "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" adlı belgesel filminin ilk gösterimi izleyiciyle buluştu.

Belgeselde Manguel'in "Tanpınar'ın İzinde Beş Şehir" kitabını yazmak üzere ziyaret ettiği İstanbul, Erzurum, Konya, Ankara ve Bursa'ya dair gözlemleri ve 2013 yılında Türkiye'ye davet edilme süreci yer alıyor.

"İstanbul'a ilk geldiğimde Alice Harikalar Diyarı'nı bildiğimi hissettim"

Programda AA muhabirine açıklamada bulunan Manguel, İstanbul'da ve Türk okuyucularıyla bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Burada olmak harikalar diyarına gelmek gibi. Çocukken Alice Harikalar Diyarında kitabını duyarsınız ama harikalar diyarına hiç gitmemişsinizdir ve birdenbire, İstanbul'a ilk geldiğimde Alice Harikalar Diyarı'nı bildiğimi hissettim. Hiç görmediğim şeyleri tanıdım." dedi.

Belgeselin çekim sürecine dair detayları aktaran Manguel, "Daha önce İstanbul'a ve Türkiye'ye aşık olmuştum. Dedem sayesinde Türkiye'ye gelmiştim. Bu yüzden ailede her zaman Türkiye'nin bizim yerimiz olabileceği fikri vardı. Bu yüzden umarım bir sonraki hayatımda Türkiye'de doğarım." diye konuştu.

Manguel, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şehirlerini öncesinde kitaplar üzerinden okuduğunu belirterek, "Bu yeni dönemde tamamen gözümle gördüğüm şehirleri not etmek durumundaydım. Ahmet Hamdi Tanpınar, harika bir yazar ve aslında benim yazdığım kitap, onun üzerine oluşturulmuş notlar şeklinde oldu." ifadelerini kullandı.

Usta yazar ve çevirmen, söyleşinin ardından okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Alberto Manguel, ayrıca yarın İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma'yla bir söyleşi yapacak. Söyleşi, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini ele alan "Alberto Lizbon'da" başlıklı üretimlerini içeren "Aklın Manzaraları" başlıklı sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer'in üstleneceği söyleşi, "Aklın Manzaraları" sergisinin ilk kamusal etkinliği olacak.