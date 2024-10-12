Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Öncelikle 147 Mahalleye İçme Suyu Götüreceğim"

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı'nda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Manisa'nın sorunlarını çok iyi bildiğini vurgulayan Başkan Zeyrek, 147 mahallede içme suyunun olmadığını belirterek, "Öncelikle buralara içme suyu götüreceğim. 7-10 haneli köylerimiz var. O 7 hanedeki amcam, teyzem, kardeşim de bizim vatandaşımız. Onların da hakkı olan içme suyu öncelikle gidecek" dedi.

Haftalık ilçe ziyaretlerini sürdüren Başkan Zeyrek, Köprübaşı'nda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez ve meclis üyeleri katıldı.

Her haftanın bir gününü ilçede geçirdiğini ve mahalle muhtarlarını dinlediğini belirten Başkan Zeyrek, 1 Nisan'dan bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Başkan Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Suyumuza lütfen sahip çıkalım"

"Seçim boyunca 2 ton su 1 lira olacak. Sonraki kademelerde yüzde 30 indirim yapılacak. Kartlı sayaç zorunluğuna son vereceğiz dedik. İlk Meclis toplantımızda sudaki indirimi yaptık. Bu konuda bana destek veren Meclis üyelerine çok teşekkür ederim. Bu 2 ton, insani su kullanım hakkı. Bu parası olan olmayan diye ayırt edilemez. Su da indirim olunca bazı vatandaşlarımız 'Geçen ay ile bu ay arasında 300- lira fark var, çocuğuma gittim hediye aldım. Ferdi Amca'ndan sana hediye getiriyorum' dediler. Bu mutluluk bana yeter. Vatandaşımızın bu ekonomik şartlarda beli bükülmüşken onlara bir nebze katkımız olsun. Ama bu konuda sizden bir şey istiyorum. Suda indirim var diye bazı vatandaşlarımız içme suyu ile bağ bahçe suluyor. Bizim yarınlara bırakacağımız en büyük emanetlerden bir tanesi içme suyudur. Artık 400 metreden su alıyoruz. Onları arıtmak için çok büyük para harcıyoruz. Benim sizden istediği tek bir şey var. Köyünüzde bu şekilde içme suyunu vahşi sulamada kullanan kim varsa lütfen uyarın. Suyumuza lütfen sahip çıkalım."

Manisa'da bugüne kadar bir altyapı projesinin yapılmadığını kaydeden Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Nerede kayıp-kaçak var, hangi borular kaç yıllık bunların çalışması maalesef yapılmamış. Bunun çalışmalarını başlattık. 2 yıl sürecek bu çalışma. 2 yıl sonra biz artık kayıp kaçağın nerelerde olduğunu, nerelere müdahale etmemiz gerektiğini görür hale geleceğiz. Müdahale edeceğimiz alanları bileceğiz. Benden sonra gelecek olan belediye başkanlarının önüne böyle bir altyapı projesi sunma zorunluluğumuz var. Keşke benden önceki belediye başkanları bunun altyapısını yapsaydı da biz de şu anda lokal olarak bunları biliyor olsaydık. Ama biz bunları yapmak için çalışmaya başladık. Birçoğunuzun altyapı sorunu var. Planlı bir şekilde bu iyileştirme çalışmalarını yapacağız. 147 mahallenin içme suyu yok. Öncelikle buralara içme suyu götüreceğim. 7-10 haneli köylerimiz var. O 7 hanedeki amcam, teyzem, kardeşim de bizim vatandaşımız. Onların da hakkı olan içme suyu öncelikle gidecek."

Manisa genelinde 400 köyde internetin çekmediğini dile getiren Başkan Zeyrek, şu bilgileri verdi:

"Online dershane hizmeti başlattık"

"İnternet için çalışmalara başladık. Nasipse 6 içinde bütün köylerimizde internet olacak. Bu 400 köyümüz yıllardır internetsiz kaldı. 1 sene Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi olsun. O köylere interneti ücretsiz veriyoruz. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi oradaki sosyal hayatı geliştirmek. İkincisi ve daha önemlisi oradaki evlatlarımız dershaneye gidemiyor. Online dershane hizmeti başlattık. Ücretsiz internetle evlatlarımız online dershane hizmeti ile birlikte hak ettiği eğitimi alacak. Çünkü çocuğa yatırım en önemli şeydir."

Geçen hafta Şehzadeler ilçesinde açılan Halk Mandıra'nın 17 ilçeye geleceğini söyleyen Başkan Zeyrek, şunları aktardı:

"Halk Mandıra Köprübaşı'nda da en kısa sürede açılacak"

"5-6 ay içerisinde bütün ilçelerimizde açar duruma geleceğiz. Sütü, süt üreticilerinden 17 liradan alıyoruz. Çünkü süt üreticilerini desteklemek, hayvancılığı para kazanılabilir bir hale getirmek istiyoruz. Aldığımız sütleri de işleyerek 15 süt ürünüyle halkımıza yüzde 20-25 daha ucuz bir şekilde sunuyoruz. Hem üretici destekleniyor hem vatandaşımız süt ürünlerine daha uygun fiyatla ulaşabiliyor. Bunu Köprübaşı'ndaki süt üreticilerimizden de aynı şekilde alacağız. Halk Mandıra'yı da Köprübaşı'nda en kısa sürede inşallah açar hale geleceğiz.

Kent Lokantası ve Halk Ekmek'i anlattı

Kısa bir sürede 17 ilçemizde Kent Lokantası'nı açar hale getireceğiz. Halk ekmek bütün ülkede vardı. Ama Manisa'nın birçok bölgesinde halk ekmek uygulaması yoktu. Ekonomik anlamda vatandaşımız bu kadar zor günler geçirirken bunları görmezden gelmek olmaz. Kısa bir sürede Köprübaşı'nda da hayata geçireceğiz. Evde bakım hizmeti başladı. Artık kapı kapı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri dolaşıyor. Hemşire hizmetinden kuaför hizmetine kadar bütün hizmetleri Büyükşehir Belediyesi verir hale geldi. Bu sosyal hizmetlerden daha çok yapacağımız şeyler var. İhtiyacı olan herkese, kişinin neye ihtiyacı varsa yetişmek gibi bir hedefimiz var."

Şeffaf bir şekilde doğru ihtiyaçların ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini dile getiren Başkan Zeyrek, şöyle tamamladı:

"Her adımdan sizlerin haberi olacak"

"İmkanımız el verdiğince altyapı çalışmalarını başlatmak ve bitirmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girin bakın. Ay ay nereye ne para harcıyoruz gösteriyoruz. Hangi gün hangi ihale var, canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Tüm şeffaflığımızla hakkaniyeti göz önünde tutarak halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları sizlerle birlikte yapacağız. Her adımdan sizlerin haberi olacak."

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, "31 Mart seçimlerinden bugüne kadar sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok çalışacağız. 5 yıl boyunca memleketimize layıkıyla hizmet yapacağız" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise Manisa'yı yaşanılabilir bir kent haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Öküzcüoğlu, "Memleketin her noktası bizim. İş makinalarımızla beraber emrinizdeyiz. Bize düşen bir görev olursa her zaman yapmaya hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları taleplerini ve fikirlerini dile getirdi.