Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Programı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara Kapalı Pazaryeri'nde düzenlediği 2 bin kişilik iftar programıyla sosyal dayanışma ruhunu güçlendirdi. Başkan Ferdi Zeyrek, Ramazan'ın manevi atmosferinde bir arada olmanın mutluluğuna vurgu yaptı.

06.03.2025 16:38  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara Kapalı Pazaryeri'nde 2 bin kişilik iftar programı düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği bir arada olmak, aynı sofrada buluşup, ekmeğimizi bölüşmek, aynı yemeği paylaşmak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve ilçelerde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara Kapalı Pazaryeri'nde 2 bin kişilik iftar programı düzenledi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Ferdun Sevenbige, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde konuşan Başkan Cem Aykan, dayanışmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok projede olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Hep birlikte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz"

Başkan Ferdi Zeyrek ise ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, "Gölmarmaralı hemşehrilerim, iyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Ramazanda aynı sofrada buluşmak, lokmamızı paylaşmak bizim için en büyük mutluluk. 11 ayın sultanı bu mübarek ayda sizlerle bir arada olmanın sevincini yaşıyorum. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği bir arada olmak, aynı sofrada buluşup, ekmeğimizi bölüşmek, aynı yemeği paylaşmak. Bundan sonra da hep birlikte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketi üzerinizden eksik olmasın" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Gölmarmara, Pazaryeri, Belediye, Politika, Manisa, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:23:27. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.