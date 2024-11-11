Manisa'da Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Manisa'da Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla Ata'ya Saygı Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, halkı bilinçlendirmek ve Atatürk'ün emanetlerini yaşatmak için çalışacaklarını vurguladı. Yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı.

11.11.2024 11:44  Güncelleme: 12:04
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında düzenlediği Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Halkımızı bilinçlendirmek, Atamızın emanetlerini ve yarınlarını anlatmak bizim en büyük hedefimiz ve amacımızdır. Atam rahat uyusun onun emaneti emin ellerde. Bizler her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı için düzenlediği Ata'ya Saygı Yürüyüşü, binlerce yurttaşı bir araya getirdi. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve binlerce vatandaşlar katıldı. Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerinin de destek verdiği programda Hayri İplikçi Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, Atatürk'ü andı.

"Atam rahat uyusun onun emaneti emin ellerde"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, "10 Kasım'ı unutmamak hatırlatmak ve Ata'mızın sadece bedenen buradan ayrılması ama ilkelerinin ve inkılaplarının bize en büyük emaneti olan Cumhuriyet'imizi yaşatmak için bugün Manisa'da her alanda ve her yerde Ata'mızı anmak adına bir dizi programlar hazırladık. Halkımızı bilinçlendirmek Atamızın emanetlerini ve yarınlarını anlatmak bizim en büyük hedefimiz ve amacımızdır. Atam rahat uyusun onun emaneti emin ellerde. Bizler her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ölene kadar bu yolda hiç durmadan hiç üşenmeden yürüyeceğiz. Var olsun Mustafa Kemal'in askerleri, var olsun Manisalılar" diye konuştu.

"Büyük ölümlere matem gerekmez"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Büyük ölümlere matem gerekmez. Fikirlere bağlılık gerekir şiarıyla Ulu Önderimiz Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyoruz. Bu bir yas değil, onun yolunda koşarak ilerliyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onu minnet ve büyük özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan anmanın yanında onu anlamak"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Önemli olan anmanın yanında onu anlamak ve en iyi şekilde anlayarak yolumuza devam etmektir" dedi.

Atatürk çocuklarından muhteşem koro

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Çocukları Korosu tarafından "Atatürk Çocukları" adlı parça ve miniklerin çeşitli gösterileri büyük beğeni topladı. Öğretmenlerinin gözetiminde maharetlerini sergileyen ve öğrendiklerini en iyi şekilde sahneye yansıtan öğrenciler seslendirdikleri koro çalışmasıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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