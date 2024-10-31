Manisa'da Çiftçilere Tohum Desteği Devam Ediyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve gelirlerini artırmak amacıyla başlattığı tohum desteğine devam ediyor. İl genelinde dağıtılacak olan 564 bin 75 kilogram tohumun, 119 bin 225 kilogramı üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunuyor. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini arttırmayı hedefleyen projede 564 bin 75 kilogram tohum il genelindeki üreticilere teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Gölmarmara'da üreticiye Arpa, buğday, 5'li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumlarının teslimi üreticilere yapıldı. 107 üreticiye 23 bin 700 kilogram tohum teslim edildi.

Dağıtıma; Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilgili şube müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "İhtiyacı olan herkesin yanında olacağız" dedi. Akın, çiftçilerin en örgütsüz ve en sahipsiz kesim olduğunu belirterek, "Ürettikleri ürünün karşılığını alamıyorlar. Bugün Manisa genelinde 565 ton tohum desteği vererek çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah bu tohumlar bereket getirir, kazanç sağlar ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunur" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da dağıtım töreninde yapılan tohum desteğinin vatandaşlara bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Kadın çiftçilerden Emine Çelik, "Ben kendim çiftçi kızıyım. Kendimde çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. Çiftçimize tohum desteğinde bulunulması çok güzel bir şey, yardımı yapan öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'e ve Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu'ya teşekkür ederim" diye konuştu.

13 tane büyük baş hayvanı olan Nejdat Özcan ise "Yapılan destek çok iyi zaten çiftçide para yoktu bütçemize bir katkı oldu. Büyükşehir bizleri mağdur etmedi. Karınca kararınca hepimiz destekten yararlandık" ifadelerini kullandı.