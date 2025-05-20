Manisa'da Gençlik Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Manisa'da Gençlik Festivali Coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Festivali ile kutladı. Festivalde birçok spor branşında etkinlikler düzenlendi, genç sporcular yeteneklerini sergiledi.

20.05.2025 15:08
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şehrin dört bir yanına yayılan Gençlik Festivali ile kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı şehrin dört bir yanına yayılan Gençlik Festivali ile kutladı. Basketboldan voleybola, judodan atletizme kadar pek çok branşta düzenlenen müsabakalar, genç sporcuların mücadelesine sahne oldu. Festival, hem profesyonel hem amatör sporculara yeteneklerini sergileme imkanı sunarken vatandaşlar da spor etkinliklerine katılarak 19 Mayıs ruhunu doyasıya yaşadı. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde atletizm heyecanı yaşanırken Tarık Almış Spor Salonu'nda basketbol ve voleybol karşılaşmaları yapıldı. Atatürk Kent Parkı'nda hentbol, güreş, karate, judo ve jimnastik gösterileri büyük ilgi görürken, Tevfik Lav Spor Tesisi tenis tutkunlarını buluşturdu. Etkinlikler, Manisa'nın dört bir yanına yayılarak şehri adeta bir spor şölenine çevirdi.

Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Manisa BBSK

Voleybol turnuvasında Şehzadeler Belediyesi, Turgutlu Belediyesi, Değerli Zamanlar ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü takımları mücadele etti. Finalde Şehzadeler Belediyesi'ni mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Festival boyunca dereceye giren takımlara kupaları, etkinliklere katılan tüm sporculara ise katılım belgeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Müdürü Müjde Günderen ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Müdürü Alpaslan Kaya tarafından verildi.

Başkan Zeyrek gençlerle Sümerpark'ta buluşuyor

Festival kapsamında, 21 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da Sümerpark'ta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de gençlerle özel bir buluşma yapacak. Başkan Zeyrek, Manisalı gençlerle bir araya gelerek onların görüşlerini dinleyecek, önerilerini not edecek ve geleceğe dair umutlarını paylaşacak.

Hüseyin Ayaz ve Hasan Kılınçer ile Spor ve Dans Etkinliği

22 Mayıs Perşembe günü Atatürk Kent Parkı'nda yapılacak " Gençlik Haftası'na Özel Spor ve Dans Gösterisi" ise Hüseyin Ayaz ve Hasan Kılınçer'in sahne performanslarıyla coşkulu anlara sahne olacak. Festival, 24 Mayıs Cumartesi günü Ortaköy Güreş Alanı'nda 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Çadırını al gel" temalı Gençlik Kampı ile sona erecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali, 19 Mayıs'ın taşıdığı tarihi anlamı genç nesillere bir kez daha hatırlatırken, sporu ve birlikteliği ön plana çıkararak bayramın coşkusunu hep birlikte yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Gençlik Festivali Coşkusu - Son Dakika

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