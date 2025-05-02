Manisa\'da Hıdırellez Kutlamaları Başlıyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez'i, 4 ile 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşecek Hıdırellez kutlamaları, 4 Mayıs Pazar günü Barbaros ve Ayni Ali Mahalleleri'nde düzenlenecek "Hıdırellez kahvaltısı" ile başlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda 5 Mayıs Pazartesi gecesi ise geleneksel Hıdırellez ritüelleri hayat bulacak. Ateşler yakılacak, dilek ağaçları kurulacak ve vatandaşlar umutlarını dilek kartlarına yazarak ağaçlara asacak. Gece boyunca dans grupları ve müzik performansları da meydanı renklendirecek.

Hıdırellez coşkusu, 6 Mayıs 2025 Salı günü Kırkağaç Çamlığı'nda saat 17.30'da düzenlenecek etkinliklerle sürecek. Burada çocuklar için şişme oyuncaklar, yüz boyama etkinlikleri ile konser ve kukla şovu gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, 11 Mayıs Pazar günü Süreyya Piknik Alanı'nda Gökhan Namlı konseri ve yerel sanatçıların gösterileri ile son bulacak.