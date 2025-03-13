Manisa'da İftar Sofrası Kuruldu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıgöl'de kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "11 ayın sultanı ramazanı geçirdiğimiz şu mübarek günlerde, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte birlik ve dayanışma duygusunu arttırmak amacıyla Sarıgöl'de iftar sofrası kurdu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen Belde Belediye Başkanı Ecevit Emir, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum"

İftar yemeği öncesinde Sarıgöllülere seslenen Başkan Ferdi Zeyrek, "11 ayın sultanı Ramazan'ı geçirdiğimiz şu mübarek günlerde, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ramazan, birlik ve beraberliğin, bütünlüğün, en güzel günlerin yaşandığı en mübarek ayımızdır. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.

Ramazanın, paylaşmanın ayı olduğunu belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ise tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.