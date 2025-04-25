Manisa\'da Kan Bağışı Kampanyası

Manisa'da Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Gazi İlkokulunun bahçesindeki etkinlikte 150 Kızılay çalışanı ve 50 gönüllü görev aldı.
Vatandaşlar bahçede kurulan alanda kan bağışladı.
Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş, gazetecilere bağışlanan kanların hastalara şifa olacağını söyledi.
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