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Manisa'da kaybolan kişi ormanda bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mantar toplamak için girdiği ormanda kaybolan Hasan Hüseyin Yılmaz, yapılan arama çalışmaları sonucunda cep telefonunun en son sinyal verdiği yerin yakınlarında bulundu. Sağlık kontrolünden sonra taburcu edilen Yılmaz, sağ salim evine döndü.

Manisa\'da kaybolan kişi ormanda bulundu
18.12.2023 - 11:49,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mantar toplamak için girdiği ormanda kaybolan kişi bulundu.

Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Spil Dağı Milli Parkı'nda kaybolduğunu bildiren Hasan Hüseyin Yılmaz (40) için arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, ANDA, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de Spil Dağı'na gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Yılmaz, 5 saat süren arama çalışmasının sonunda ormanda cep telefonunun en son sinyal verdiği yerin yakınlarında bulundu.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine götürülen Hasan Hüseyin Yılmaz, kontrolün ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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112 Acil Çağrı, Toros Dağları, Manisa, Son Dakika

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