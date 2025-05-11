Manisa'da 'Koca Nasrettin' Tiyatroseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Manisa'da 'Koca Nasrettin' Tiyatroseverlerle Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunun son oyunu 'Koca Nasrettin' ile sahne aldı. Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki prömiyerde, Nasrettin Hoca'nın hayatı sahnelendi. İzleyicilere eğlenceli ve düşündürücü anlar sundu.

11.05.2025 12:46  Güncelleme: 15:24
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunun altıncı ve son oyunu "Koca Nasrettin" ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyerde, halk filozofu Nasrettin Hoca'nın hayatı sahneye taşındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonun son oyununda Uğur Mumcu Sahnesi'ni dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir atmosfer yaratan "Koca Nasrettin" büyük ilgiyle izlendi.

Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Kaan Şensoy'un yönettiği, genel sanat yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu'nun katkılarıyla hazırlanan tek kişilik oyunda Selim Can Doğancı'nın performansı ayakta alkışlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın da izlediği oyun, izleyicilere sadece kahkaha değil, aynı zamanda insanlık halleri üzerine düşünceler sundu.

Genel Sekreter Deste, kentin kültürel zenginliğini artırmak ve sanatın toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun toplumun her kesimine ulaşarak, sanatı daha geniş kitlelere yayma misyonu ile çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

Genel sanat yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, prömiyerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu sezonun son oyununu sahneledik. Sezon başından bu yana altı farklı oyunla Manisa'da bir rekor kırdık. Her oyunumuzu büyük bir emek ve sevgiyle hazırladık. Çünkü yaptığımız her şey Manisa için, sanatsever hemşehrilerimiz için. Destekleri için başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek olmak üzere Genel Sekreterimiz Burak Deste'ye, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz'e, oyunu izleyerek bizi onurlandıran İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Afiş tasarımı Dila Katlan Candan'a, kostüm uygulamaları Gülçe Karayel Ataklı'ya, ses uygulamaları Murat Yavuz'a, ışık uygulamaları Aykut İlgüz'e, ışık tasarımı Ömer Sofu'ya, dekor ve kostüm tasarımı Feyza Tatar'a ait oyunda asistanlıkları Gözde Akgün, Aleyna Yanaşmaz ve Ayşegül Ergüler üstlenirken; yönetmen yardımcılığını ise Emel Adıyaman yaptı.

Oyun, 16 ve 30 Mayıs 2025 tarihlerinde yeniden Manisalı sanatseverlerle buluşacak. Gösterimlerin biletleri, "biletinial" platformu üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 'Koca Nasrettin' Tiyatroseverlerle Buluştu - Son Dakika

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