Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamilsu Caddesi üzerindeki Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı kapısının yakılması olayına ilişkin çalışma yürüttü.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, şüpheli E. A. (31), İ.Y. (39) ve A.T'yi (52) gözaltına aldı.
Zanlıların, muhtarlık binası yakınında lokanta işlettikleri, lokantadan yayılan ızgara dumanı nedeniyle kendilerini uyaran muhtarla aralarında husumet oluştuğu, olayın bu sebepten meydana geldiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. A. ve İ.Y. tutuklandı, lokantanın işletmecisi A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da kundaklama şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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