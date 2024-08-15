Manisa\'da PKK operasyonunda 5 şüpheliden biri tutuklandı

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Manisa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince düzenlenen çalışmalarda, terör örgütü PKK'ya üye olma ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yabancı uyruklu olan İ.H. tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.