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Manisa'da Sahte İlanla Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika
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Manisa'da Sahte İlanla Dolandırıcılık Girişimi

Manisa'da yaşayan İbrahim Taşdemir, cep telefonuna indirdiği sosyal medya platformu hesabını ele geçiren kişi veya kişiler tarafından sahte ilan açılarak 'arsa satışı' vaadiyle 'kapora' dolandırıcılığı yapılmasına maruz kaldı. Taşdemir, polise şikayette bulunarak şüphelilerin adalete teslim edilmesini talep etti.

29.12.2023 - 11:44,  Güncelleme: 12:17
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MANİSA'da, İbrahim Taşdemir (29), cep telefonuna indirdiği sosyal medya platformu hesabını ele geçiren, sahte ilan açıp 'arsa satışı' vaadiyle 'kapora' dolandırıcılığı yapmak isteyen kişi veya kişiler hakkında şikayette bulundu. Taşdemir, mağdur olduğunu söyleyerek, Konuyla ilgim olmasa da adımla ilan açtığı için, ismim, dolandırıcılık olayında geçmiş oluyor dedi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir, cep telefonuna bir sosyal medya platformuna ait uygulamayı indirdi. Taşdemir'e site tarafından doğrulama kodu mesajı geldi. Gelen mesajların üzerinde durmayan Taşdemir, bir süre sonra uygulamaya girdiğinde hesabından sahte arsa ilanı verildiğini ve ilanla ilgilenen 36 kişiyle de arsa pazarlığı yapılarak 'Enver A.' ismiyle kapora istendiğini gördü. Taşdemir, şüpheli ya da şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu. Mağdur olduğunu belirten Taşdemir, Telefonuma uygulama üzerinden SMS olarak 3 adet doğrulama kodu geldi. Ben bu doğrulama kodunu hiçbir yerde, hiçbir kimseyle paylaşmama rağmen uygulamada benim adıma arsa satışı ilanı olduğunu gördüm. Arsa satışı ilanına 36 kişi mesaj atmış, 28 kişi de favorilerine eklemiş ifadelerini kullandı.

'ADALETE TESLİM EDİLMELERİNİ İSTİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Taşdemir, İlanla, arsa satışıyla hiçbir alakam yok. Şahıs, bilgi isteyenlere arsa sahibi olarak 'Enver A.' ismini ve başka bir telefon numarası vermiş. Verdiği telefon numarasını aradım, ulaşamadım. Mağdurum. Konuyla ilgim olmasa da adımla ilan açtığı için ismim dolandırıcılık olayında geçmiş oluyor. Şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Bu şahıs ya da şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini istiyorum. Vatandaşlarımızı da bu tür dolandırıcılar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Vatandaşlarımızın bu gibi dolandırıcılarının 'kapora' yalanlarına inanmasın diye konuştu. (DHA)

Manisa\'da Sahte İlanla Dolandırıcılık Girişimi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa'da Sahte İlanla Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika
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