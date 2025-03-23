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Manisa'da Sandık Başında Yoğun İlgi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için vatandaşlar sandıklara akın etti.

23.03.2025 16:24
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(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için vatandaş sandıklara akın etti. Adalet için sandıklara geldiğini söyleyen vatandaşlar, CHP'ye de üye oldu. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nunda dayanışma sandığına oy kullanan bir vatandaş, "Atatürk ilkeleriyle doğdum. Atatürk ilkeleriyle öleceğim. ve biz eski bir eğitimci olarak nice Mustafa Kemaller yetiştirdik. O Mustafa Kemaller bugün boyun eğmezler. Dün denizdiler bugün hepsi okyanus. ve ben 'Z' kuşağı dediğimiz gençlerden özür diliyorum. Onlar harikaymış. Onlar bugün laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşatacaklarına inanıyorum. Konu artık demokrasi kavgası" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Adalet için sandıklara geldiğini söyleyen vatandaşlar ayrıca CHP'ye üye oldu. Eşiyle birlikte oy kullanmaya gelen bir vatandaş,  "Bu bir siyaset üstü durum. Evlatlarımın geleceği için bugün buradayız. Bütün çevremizi de buraya davet etti. Bu siyaset değil yani. Bulunduğumuz nokta Türkiye'nin ray değiştirme noktası. O yüzden artık çok önemsiyoruz. Gerçekten ilk defa karı koca biz uyuyamadık. Hiç bu kadar üzüntülü olduğumuz bir an da olmadı. İmamoğlu değil konu benim evlatlarım" derken; eşi, "Hukuk devletinde yaşamak istiyoruz. Biz ikimizde akademik kadrosu olan insanlarız. Diplomalarımız değil konu Türkiye'nin geleceği. Konu köpeğimizin geleceği, evlatlarımızın geleceği. Biz hukuka güvenmek istiyoruz. Kocaman bir adliye salonunda hukuksuzluğa karşıyız. Onun için tepkimizi koymaya geldik" diye konuştu.

"İnşallah başkanımız da çıkacak"

"Herşey çok güzel olacak" diyen bir yaşlı vatandaş, "İnşallah başkanımız da çıkacak. Biz bunun inancındayız. El eleyiz. Kalpten ona destek veriyoruz. Çok uğraşıyorlar, biz temiziz" dedi.

"Benim tahminim bugün 25-30 milyon oy çıkacak"

Eski CHP Manisa İl yöneticisi olduğunu söyleyen bir partili ise "Bugün burada olmamızın sebebi torunlarımızla ilgili. Demokrasinin yeniden inşa edilmesi. Elimizden geleni yapıyoruz. 1974 yılından beri koşturuyorum. Ama bu yönetim şekli bozuk. Benim tahminim bugün 25-30 milyon oy çıkacak. Eski bir yönetici olarak, eski bir il başkanı olarak 67 yaşındayım ben burada torunlarım ve çocuklarımız için geldik. Çocuklar yatağa aç yatmasın. Ben emekli bir insanım Diyanet İşleri Başkanı emeklilere de fitre verebilirsiniz dedi ama ben kabul etmedim. Edemem de. Ülkemizin refah, adalet bunun dışında özgürlüklerimizin yeniden geriye verilmesi. O nedenle geldik buraya vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"'Z' kuşağı dediğimiz gençlerden özür diliyorum"

Bir başka vatandaş ise "Atatürk ilkeleriyle doğdum. Atatürk ilkeleriyle öleceğim. ve biz eski bir eğitimci olarak nice Mustafa Kemaller yetiştirdik. O Mustafa Kemaller bugün boyun eğmezler. Dün denizdiler bugün hepsi okyanus. ve ben 'Z' kuşağı dediğimiz gençlerden özür diliyorum. Onlar harikaymış. Onlar bugün laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşatacaklarına inanıyorum. Konu artık demokrasi kavgası" dedi.

Kaynak: ANKA

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