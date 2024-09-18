Manisa'da Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Binalar Yükselmeye Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Binalar Yükselmeye Başladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Spilkent Toplu Konut Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Sözleşme imzalama süreci 21 Eylül'e kadar sürecek.

18.09.2024 10:18  Güncelleme: 10:28
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente konforlu yaşam alanlarının kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Spilkent Toplu Konut Projesi'nde binalar yükselmeye başladı. Belediye tarafından yapılan açıklama ile proje kapsamındaki sözleşme imzalama sürecinin 21 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edeceği duyuruldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalı yurttaşları modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak amacıyla hayata geçirilen Spilkent Toplu Konut Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında binaların temelinin atılmasının ardından kaba inşaat çalışmalarına başlandı.

Spilkent Toplu Konut Projesi'nde hak sahibi vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci de devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Spilkent Toplu Konut Projesi kapsamındaki sözleşme imzalama süreci ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Spilkent Toplu Konut Projesi'nin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yurttaşlarımız için inşa edilen binalarımız yükselmeye başladı. Bunun yanında, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerinin belirlendiği Spilkent Toplu Konut Projesi kapsamında yurttaşlarımız ile sözleşme imzalama sürecimiz devam etmektedir. Sözleşme imzalama sürecindeki son tarih 21 Eylül Cumartesi günüdür. Hak sahibi yurttaşlarımız Hakkı İplikçi Parkı'nda bulunan Büyükşehir Zabıta Noktası'ndaki (Sibyan Mektebi) ofisimizi ziyaret ederek sözleşme imzalayabilir. Ayrıca, ofisteki görevlilerimizden sürece dair bilgi alabilir. Yurttaşlarımız konuya dair detaylara manisa.bel.tr ve manisatoplukonut.com adresleri aracılığıyla ulaşabilir."

Manisa\'da Spilkent Toplu Konut Projesi\'nde Binalar Yükselmeye Başladı
Kaynak: ANKA

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