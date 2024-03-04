Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa\'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki manava ait kasalara çarptıktan sonra ağaca çarparak durdu. Kazada, otomobilin sürücüsü ve kasaların çarptığı manav çalışanı yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

04.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:02
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.M'nin kullandığı 45 PY 914 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde, önce yol kenarındaki manava ait kasalara, ardından da ağaca çarptı.

Kazada, sürücü S.M. ile savrulan kasaların çarptığı manav çalışanı E.E. yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobilin yoldan çıkarak kasalara çarpması ve manav çalışanın otomobilden kaçışı yer alıyor.

Kaynak: AA

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