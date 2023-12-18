Manisa\'da traktörle TIR çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde traktörle TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaşehir- Salihli karayolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli ilçesinden Alaşehir ilçesi istikametine giden G.Y. (61) yönetimindeki 35 AHV 084 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan ve römorkunda demir yükü bulunan İ.A. (50) yönetimindeki 45 K 3334 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktör römorktan ayrılıp karşı şeridin korkuluk demirliklerine çarparak durdu. Savrulan römork ise yolun sağ tarafına şarampole devrilip ters döndü. Römorkta bulunan demirler kazanın etkisiyle yola savrulurken, TIR da karşı şeride geçerek yolun ortasında durdu.

Kazayı gören vatandaşdaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol polis tarafından kontrollü şekilde ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)