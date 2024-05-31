Manisa\'da üniversite öğrencisi kaçırma olayında sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası verildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Önder Lafçı ve taraf avukatları katıldı.

Söz alan sanık Lafçı, olay günü kendisine hakaret edildiğini, çevredekilerin üzerine yürüdüğünü, Hilal Kırgöz'e uzaklaşmaması için ateş ettiğini savundu.

Tarafların savunmalarının ardından mahkeme başkanı, Önder Lafçı'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl, olaya müdahale edenlere yönelik "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ile bin 200 lira para cezası verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Zeynep Kırgöz, kızının olay sonrası yaralı olduğu sırada kendisine "Anne başaramadım, eve gelemedim." dediğini belirterek, "Şimdi ben başardım Hilal. Rahat uyu..." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Yalçın Arcak da kararın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Avukat Arcak, "Ailemiz artık huzurla uyuyabilecek. Çünkü içimize bir nebze olsun su serpildi. Başka Hilaller ölmesin diye de mücadelemiz bundan sonra devam edecek." dedi.

Olay

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül 2022'de kendisine "saplantı derecesinde takıntılı" olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Önder Lafçı tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmış, direnen genç kız, şüpheli tarafından darbedilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmış şüpheli, kaçmaya çalışan genç kızı bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan genç kızın sırtındaki kurşun Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkarılmıştı.

Kurşun çıkarıldıktan sonra 24 Ekim'de fenalaşan Kırgöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Olayın ardından yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçan zanlı, 1 gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmıştı.

Hakkında genç kıza yönelik "ısrarlı takip", "tehdit" ve "kasten öldürme" suçlarından 3 ayrı iddianame hazırlanan sanık Önder Lafçı, "ısrarlı takip" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan yargılandığı davada ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olay günü genç kızı kurtarmaya çalışan mahalle sakini Beyti Çöte'ye silah doğrultmasına ilişkin de Lafçı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.