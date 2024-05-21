Manisa'da Üniversite Öğrencisi Kaçırma Olayında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Üniversite Öğrencisi Kaçırma Olayında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Manisa\'da Üniversite Öğrencisi Kaçırma Olayında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) tabancayla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın kadına karşı kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediğini öne sürerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

21.05.2024 15:29
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) tabancayla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktulün annesi Zeynep, babası Veysel ve kardeşi Enes Kırgöz ile tutuklu sanık Önder Lafçı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık Önder Lafçı'nın kadına karşı kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediğini öne sürerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmasını talep etti.

Mahkeme başkanı da savcının mütalaasına ilişkin taraflara süre vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Zeynep Kırgöz, başka Hilallerin ölmesini istemediğini belirterek, "Anneler ağlamasın diyorum, Hilaller ölmesin, kara toprağa girmesin istiyorum. Sanığın iyi bir ceza almasını istiyorum. Çünkü bayramda herkese sevdiğine gittiğinde ben de kızımın mezarına gittiğimde 'Hilal korkma kızım başardık' demek istiyorum. Kızım ilk vurulduğunda bana 'Başaramadık anne' demişti. Ben de mezara gittiğimde 'Annem başardık, bize çok yardım ettiler, başardık' demek istiyorum." diye konuştu.

Olay

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül 2022'de, kendisine "saplantı derecesinde takıntılı" olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Önder Lafçı tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmış, direnen genç kız, şüpheli tarafından darbedilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmış, şüpheli kaçmaya çalışan genç kızı bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan genç kızın sırtındaki kurşun Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkarılmıştı.

Kurşun çıkarıldıktan sonra 24 Ekim'de fenalaşan Kırgöz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçan şüpheli, 1 gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmıştı.

Hakkında genç kıza yönelik "ısrarlı takip", "tehdit" ve "kasten öldürme" suçlarından 3 ayrı iddianame hazırlanan sanık Önder Lafçı, "ısrarlı takip" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan yargılandığı davada ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olay günü Lafçı'nın genç kızı kurtarmaya çalışan mahalle sakini Beyti Ç'ye silah doğrultup tetiğe basmasına ilişkin, Lafçı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla da dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

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