Manisa-İzmir Devlet Yolu ve Sabuncubeli Tüneli Ulaşıma Açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, orman yangını sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatılan Manisa- İzmir Devlet Yolu ve Sabuncubeli Tüneli'nin ulaşıma açıldığını bildirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, İzmir'in Bornova ve Manisa'nın Soma ilçelerindeki yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan ve trafiğe kapatılan noktaların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, orman yangını nedeniyle her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılan Manisa-İzmir Devlet Yolu ve Sabuncubeli Tüneli'nin ulaşıma açıldığı belirtildi.