Manisa Kula'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa Kula'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı zamanda Bergama ilçesinde çıkan tarım alanı yangını ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

13.06.2024 13:51
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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde tarım alanında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Kula'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı - Son Dakika

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