Manisa'ya Yıllar Sonra Kar Yağdı

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Manisa şehir merkezine yıllar sonra kar yağdı

MANİSA - Manisa şehir merkezinde yıllar sonra başlayan kar yağışı kısa sürede bitti. Kara hasret Manisalıları heyecanlandıran kar yağışı sadece 15 dakika sürdü.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ve kışları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa uzun yıllar sonra ilk kez kar yağışına şahitlik etti. Sadece 15 dakika süren kar yağışı Manisalıları heyecanlandırırken, şehir merkezinde en son 2017 yılında etkili olan kar yağışında kentin beyaza büründüğü öğrenildi.