(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "33 yıl önce Hocalı'da insanlık katledildi, vicdanlar sustu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 33 yıl önce Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Yavaş, sosyal medya hesabından "33 yıl önce Hocalı'da insanlık katledildi, vicdanlar sustu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" paylaşımını yaptı.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: '33 Yıl Önce Hocalı'da İnsanlık Katledildi. Azerbaycanlı Kardeşlerimizin Acısını Paylaşıyor, Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum' - Son Dakika
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