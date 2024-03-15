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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü'nü ziyaret etti, "Olimpiyata gidecek güreşçilerimizin antrenmanını izledik. Burası şampiyon fabrikası. 3 bin kadar güreşçimiz var. Diğer dallar var. 2-3 dalda da bekliyoruz. İnşallah boksta ve judoda birer sporcumuz daha gidecek Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecekler" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Milli güreşçilere başarılar dileyen Yavaş, "Olimpiyata gidecek güreşçilerimizin antrenmanını izledik. Burası şampiyon fabrikası. 3 bin kadar güreşçimiz var. Diğer dallar var. 2-3 dalda da bekliyoruz. İnşallah boksta ve judoda birer sporcumuz daha gidecek Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecekler. Ben de güreşlerine gideceğim inşallah" ifadelerini kullandı.