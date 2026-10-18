Mansur Yavaş, Azerbaycan\'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılını kutladı

Mansur Yavaş, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılını kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamladı.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıldönümü kutluyorum. Tüm Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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