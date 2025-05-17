Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası Projesini Tanıttı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programına katıldı. Yavaş, "Hem tarihimizi, kültürümüzü koruyoruz, gelecek kuşakları aktarıyoruz hem de bu bölgede hem istihdam hem de burada yaşayan insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız. Çok yıllar önce başlamış olan bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Umuyoruz başarılı olacağız diye düşünüyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programına katıldı. Yavaş'a eşi Nursen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediye bürokratları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

"100 binin üzerinde hobi bahçesi var. İmar yasasına aykırı şekilde parseli bölüp satıyorlar"

ABB Başkanı Yavaş ilk durak olan Nallıhan'a basın mensupların yer aldığı otobüsle gitti. Yavaş, Ankapark'a ilişkin bilgi vererek, bu yaz Ankapark'ın açılacağını söyledi. Yavaş, "Bazı firmalarla görüşüyoruz oyuncak alanlarını çalıştırabilecekleri çalıştıracaklar. Çalıştıramadıklarını da rehabilite edecekler. Dışarıdan bir firma. Firmayı araştırıyoruz şu an. Aynı zamanda biz içerinin tamamını topladık. Rekreasyon olanı olarak da bu yaz orayı açıyoruz" dedi.

Yavaş, hobi bahçelerine ilişkin de "Ankara'nın tamamında 100 binin üzerinde hobi bahçesi var. Buralarda su yok. Hijyen sorunu var. Atık sular yerin altına gidiyor. İleride içme suyuna karışacak. İmar yasasına aykırı şekilde parseli bölüp satıyorlar. Kooperatif adı altında yapıyorlar. Köylüler şikayetçi, su köye yetmiyor" diye konuştu.

Ardından Yavaş, Nallıhan Kuş Cenneti ve Kocahan, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

ABB Başkanı Yavaş, Göynük de ise İpek Yolu Rotası hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Yavaş burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben Beypazarı Belediye Başkanıyken o zamanki Kültür Bakanı Müsteşarımız bu bölgenin insanı Mustafa İsen Bey ile İpek Yolu çalıştayı yapmıştık bol miktarda. Adapazarı'ndan, Sapanca'dan Ankara'ya bu istikametteki Göynük, Mudurnu, Geyve, Taraklı Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Güdül kısmını ayağa kaldırmak istiyorduk. Bu yol binlerce yıldır İpek Yolu. Hatta ben çocukluğumda bu yolun üzerinden develerin kervanının geçtiğini dahi hatırlıyorum. Bu İpek Yolu daha sonra Ankara- İstanbul yolunun Bolu üzerinden geçmesi nedeniyle kenarda kalmış ve dolayısıyla diğer yerlere göre çok fazla gelişmemiş bir ortamı vardı. Ancak bu ortam bize tarihi bir geçmiş, bir zenginlik olarak döndü. Çünkü anayolun buradan geçmemesi nedeniyle tarihi kimliğini olduğu gibi korudu. Dolayısıyla Sapanca'dan çıkıp Ankara'ya gelinceye kadar buradan gelmek isteyen turistler 100-150 yıllık tarihi birebir görüyorlar. Buranın yemek kültürü, adetleri, gelenekleri yerleşim şekli yaşam kültürünün tamamen 100-150 yıl önceki haliyle aynı muhafaza ediliyor. Böyle bir zenginlik oldu. Bunu biz özellikle uzak doğudan gelen turistler başta olmak üzere yabancı turistlere aynı zamanda da şu anda yerli turistlere bu zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla bu bölgedeki güzergahtaki belediye başkanlarımızla beraber el ele vererek bugün bir program düzenledik. Burada bu tarafa gelmek isteyen turistlerin neler görebileceğini neler tadabileceğinin, geçmişe yönelik tarihimize ait hangi eserleri görebileceklerini gösterip aynı zamanda içimizde tur firmaları da var Türkiye'ye bunu tanıtıp zamanla da dünya tanıtıp bu bölgenin atalarımızdan bize miras kaldığı haliyle bu zengin kültürü gelecek yüzyıllara taşımak istiyoruz. Çünkü burada gördüğümüz yemeklerin birçoğu, burada gördüğümüz kültürlerin birçoğu yok olmak üzere. Ancak turist gelir bunları satın almaya başlarsa bunları koruyabiliyoruz. Dolayısıyla hem tarihimizi, kültürümüzü koruyoruz, gelecek kuşakları aktarıyoruz hem de bu bölgede hem istihdam hem de burada yaşayan insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız. Bu amaçla bütün belediye başkanları yan yana geldik. Çok yıllar önce başlamış olan bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Umuyoruz başarılı olacağız diye düşünüyorum."

Yavaş, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin sorulan soruya da "Başka bir soruya cevap verip başka bir gündem yakalayıp bugünkü gezinin altta kalmasını istemiyoruz" yanıtını verdi.