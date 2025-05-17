Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası Projesini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası Projesini Tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası' programında bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini tanıttı. Yavaş, projenin istihdam ve yerel ekonomik faydalar sağlayacağını belirtti.

17.05.2025 13:50  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programına katıldı. Yavaş, "Hem tarihimizi, kültürümüzü koruyoruz, gelecek kuşakları aktarıyoruz hem de bu bölgede hem istihdam hem de burada yaşayan insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız. Çok yıllar önce başlamış olan bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Umuyoruz başarılı olacağız diye düşünüyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programına katıldı. Yavaş'a eşi Nursen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediye bürokratları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

"100 binin üzerinde hobi bahçesi var. İmar yasasına aykırı şekilde parseli bölüp satıyorlar"

ABB Başkanı Yavaş ilk durak olan Nallıhan'a basın mensupların yer aldığı otobüsle gitti. Yavaş, Ankapark'a ilişkin bilgi vererek, bu yaz Ankapark'ın açılacağını söyledi. Yavaş, "Bazı firmalarla görüşüyoruz oyuncak alanlarını çalıştırabilecekleri çalıştıracaklar. Çalıştıramadıklarını da rehabilite edecekler. Dışarıdan bir firma. Firmayı araştırıyoruz şu an. Aynı zamanda biz içerinin tamamını topladık. Rekreasyon olanı olarak da bu yaz orayı açıyoruz" dedi.

Yavaş, hobi bahçelerine ilişkin de "Ankara'nın tamamında 100 binin üzerinde hobi bahçesi var. Buralarda su yok. Hijyen sorunu var. Atık sular yerin altına gidiyor. İleride içme suyuna karışacak. İmar yasasına aykırı şekilde parseli bölüp satıyorlar. Kooperatif adı altında yapıyorlar. Köylüler şikayetçi, su köye yetmiyor" diye konuştu.

Ardından Yavaş, Nallıhan Kuş Cenneti ve Kocahan, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

ABB Başkanı Yavaş, Göynük de ise İpek Yolu Rotası hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Yavaş burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben Beypazarı Belediye Başkanıyken o zamanki Kültür Bakanı Müsteşarımız bu bölgenin insanı Mustafa İsen Bey ile İpek Yolu çalıştayı yapmıştık bol miktarda. Adapazarı'ndan, Sapanca'dan Ankara'ya bu istikametteki Göynük, Mudurnu, Geyve, Taraklı Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Güdül kısmını ayağa kaldırmak istiyorduk. Bu yol binlerce yıldır İpek Yolu. Hatta ben çocukluğumda bu yolun üzerinden develerin kervanının geçtiğini dahi hatırlıyorum. Bu İpek Yolu daha sonra Ankara- İstanbul yolunun Bolu üzerinden geçmesi nedeniyle kenarda kalmış ve dolayısıyla diğer yerlere göre çok fazla gelişmemiş bir ortamı vardı. Ancak bu ortam bize tarihi bir geçmiş, bir zenginlik olarak döndü. Çünkü anayolun buradan geçmemesi nedeniyle tarihi kimliğini olduğu gibi korudu. Dolayısıyla Sapanca'dan çıkıp Ankara'ya gelinceye kadar buradan gelmek isteyen turistler 100-150 yıllık tarihi birebir görüyorlar. Buranın yemek kültürü, adetleri, gelenekleri yerleşim şekli yaşam kültürünün tamamen 100-150 yıl önceki haliyle aynı muhafaza ediliyor. Böyle bir zenginlik oldu. Bunu biz özellikle uzak doğudan gelen turistler başta olmak üzere yabancı turistlere aynı zamanda da şu anda yerli turistlere bu zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla bu bölgedeki güzergahtaki belediye başkanlarımızla beraber el ele vererek bugün bir program düzenledik. Burada bu tarafa gelmek isteyen turistlerin neler görebileceğini neler tadabileceğinin, geçmişe yönelik tarihimize ait hangi eserleri görebileceklerini gösterip aynı zamanda içimizde tur firmaları da var Türkiye'ye bunu tanıtıp zamanla da dünya tanıtıp bu bölgenin atalarımızdan bize miras kaldığı haliyle bu zengin kültürü gelecek yüzyıllara taşımak istiyoruz. Çünkü burada gördüğümüz yemeklerin birçoğu, burada gördüğümüz kültürlerin birçoğu yok olmak üzere. Ancak turist gelir bunları satın almaya başlarsa bunları koruyabiliyoruz. Dolayısıyla hem tarihimizi, kültürümüzü koruyoruz, gelecek kuşakları aktarıyoruz hem de bu bölgede hem istihdam hem de burada yaşayan insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız. Bu amaçla bütün belediye başkanları yan yana geldik. Çok yıllar önce başlamış olan bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Umuyoruz başarılı olacağız diye düşünüyorum."

Yavaş, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin sorulan soruya da "Başka bir soruya cevap verip başka bir gündem yakalayıp bugünkü gezinin altta kalmasını istemiyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mansur Yavaş, İpek Yolu, Belediye, Politika, Sapanca, Ankara, Güncel, Çevre, Ayaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası Projesini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı İşte saat saat tüm gelişmeler Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı? İşte saat saat tüm gelişmeler
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı Formda vücuduyla göz kamaştırdı Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu
Fenerbahçe’nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı

14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:48
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
19:09
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu
Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
18:23
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
17:47
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
17:43
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
17:28
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
17:22
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
16:44
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
16:39
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 15:05:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası Projesini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.