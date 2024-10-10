Mansur Yavaş, Londra Modelini Ankara'ya Önerdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Londra Modelini Ankara'ya Önerdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi toplantısında Londra'daki hesap verme uygulamasının Ankara'da da hayata geçirilmesini istedi. Yavaş, yöneticilerin yılda bir veya iki kez halkla karşı karşıya gelip hesap vermesinin önemine vurgu yaptı.

10.10.2024 18:37  Güncelleme: 19:54
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi'nin 2. Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Londra'daki "Belediye başkanının bir heyet huzurunda vatandaşa hesap verme" uygulamasının Ankara Kent Konseyi'nde de uygulanmasını istedi. Yavaş, "Maalesef ülkemizde böyle bir şey yok ama ben Ankara Kent Konseyi'nin yönetmelik değişikliğine katkıda bulunmak isterim. Yöneticileri en azından kent konseylerinde oluşturulabilecek bir heyet huzurunda yılda bir veya iki defa sorguya çekme, hesap verme; karşılıklı fikir alışverişi derken, bütçenin nasıl harcandığı konusunda, Belediye Meclisinden hariç, halkın temsilcileri olan kent konseyi huzurunda hesap vermesini de yönetmeliğe koyması" dedi.

Ankara Kent Konseyi'nin, Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 2'nci Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Belediye başkanının bir salonda yeni yaptığı işler ve harcadığı bütçeyle ilgili hesap verdiğini' belirterek, bu uygulamanın Ankara Kent Konseyi'nden de uygulanmasını istedi.

"Canlı yayında hesap verilsin"

Başkan Yavaş, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bir kişiye tek başına bütün yetkileri verdiğiniz zaman iyi de yapabilir kötü de yapabilir. Yani yüzde 50 yüzde 50 ihtimal var. Halbuki kent ve ülke yönetimlerinin böyle yüzde 50-yüzde 50 deneyip yanılmayla yönetilmesi diye olmaz kamu yönetimlerinde. Ne olur? Elbette onların danışacakları, fikir alacakları, paylaşacakları zaman zaman kendisine engel olacak, kendisini yönlendirecek insanlara ihtiyaç var. Dünyada hiç kimse yoktur ki tek başına 'Ben her şeyi biliyorum, her şeyden anlarım 'desin. Kent konseylerinin olma sebeplerinden birisi yöneticiye yol göstermek, onunla bazı fikirlerini paylaşmak hatta engel olmak, yüzüne karşı eleştirmek, kendisini hatta sorguya çekmek. Maalesef ülkemizde böyle bir şey yok

İngiltere'de hiçbir belediye başkanının yetkisi yok. Meclis içerisinden sembolik seçilir, işe de gelmezler, maaş da almazlar. Sadece Londra Belediye Başkanı'nın özel kanunda yetkileri vardır. Biz belediyeyi gezerken bir salon gördük. 'Nedir burası' dediğimiz zaman, 'Başkan buraya oturur, her partinin meclis üyeleri karşısına dizilir, onu sorguya tabi tutar. Yeni yaptığı işlerle ilgili, harcadığı bütçeyle ilgili… Bir sefer de çevreden seçilmiş halk gelir, kendisini yaptığı iş ve icraatlarla ilgili sorguya çeker, yani hesap sorarlar' demişlerdi. Maalesef ülkemizde böyle bir şey yok. Ama ben Ankara Kent Konseyi'nin yönetmelik değişikliğine katkıda bulunmak isterim. Yöneticileri en azından kent konseylerinde oluşturulabilecek bir heyet huzurunda yılda bir veya iki defa sorguya çekme, hesap verme diyebilirsiniz, karşılıklı fikir alışverişi derken, bütçenin nasıl harcandığı konusunda, Belediye Meclisinden hariç halkın temsilcileri olan kent konseyi huzurunda hesap vermesinin de yönetmeliğe konması... Bir yaptırım olması gerekmez. Canlı yayında bunu yaptığınız zaman bütün il bunu izleyince, gerekli notu verecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Londra Modelini Ankara'ya Önerdi - Son Dakika

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