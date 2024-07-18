Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü'nün Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularıyla bir araya geldi. Yavaş, sporculara başarılar dileyerek, Türkiye'nin artık olimpiyatlarda güreş dışındaki branşlarda da iddialı olduğunu vurguladı. Sporcular da organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek, madalyayla dönmek istediklerini ifade etti.

18.07.2024 11:45
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü'nün Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularıyla bir araya geldi.

Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki ABB iştiraki BelPa Cafe ve Restaurant'ta düzenlenen kahvaltılı organizasyonda yaptığı konuşmada, sporculara olimpiyatlarda başarılar diledi.

Güreşçilerin olimpiyatlar öncesi son kamp çalışmalarını yapacağını belirten Yavaş, "Biz de özellikle kendi sporcularımızın yarışmalarında yanlarında olmaya çalışacağız. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Taha başta olmak üzere diğer güreşçilerimizin başarıyla döneceklerine inanıyorum." dedi.

Yavaş, sporcuların olimpiyatlara iyi hazırlandığını vurgulayarak "ASKİ ve EGO Spor Kulübü olarak 23 sporcumuz olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılacak. 30 bine yakın sporcumuz var. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da içlerinden nice Tahalar, Rızalar çıkacak. Rol modelleriyle beraber çalışıyorlar, nice sporcularımız çıkacak. Hem ata sporumuz hem de ülkemizin temsili bakımdan çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin artık olimpiyatlarda güreş dışındaki branşlarda da iddialı olduğuna dikkati çeken Yavaş, "Sporcularımızdan bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı gururla söyletmelerini bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum, moralleri gayet iyi. Kulak damlası nedeniyle Rıza'nın bir şanssızlığı oldu. Onun yerine katılan Hamza (Bakır) arkadaşımız da Rıza'yı aratmayacaktır. Kardeşlerimizin tamamına başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlardan sonra burada yine kahvaltı yapmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda birer altın ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Taha Akgül ise Paris 2024'te serbest stil 125 kiloda mücadele edeceğini hatırlatarak, "Hedefim, altın madalyayla kariyerimi noktalamak. Hepinizden dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yer alacak diğer sporcular da organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek, madalyayla dönmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe, sporcuların yanı sıra ASKİ Spor Kulüp Başkanı Yüksel Arslan, serbest güreş milli takımı teknik direktörü ve aynı zamanda kulüp genel koordinatörü Abdullah Çakmar, antrenörler ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de katıldı.

ASKİ Spor Kulübünün Paris 2024'e göndereceği sporcular şöyle:

Güreş: Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, Enes Başar, Ali Cengiz, Hamza Bakır, Evin Demirhan Yavuz

Boks: Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun

Halter: Muhammed Furkan Özbek

Paralimpik oyunları: İbrahim Bölükbaşı (Judo), Abdullah Kayapınar (Halter)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

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