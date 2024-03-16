Mansur Yavaş: Rakibim söylediklerini yapmadı, biz daha iyi hizmet edeceğiz

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Rakibimiz sürekli olarak aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesiyle çözeceği her şeyi vaat ediyor. Mesela diyor ki; 'Herkesi neredeyse bedava taşıyacağım.' Bedava taşımanın yolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden geçiyor. Bugün bir özel okul öğretmeni bize mesaj atmış. 'Niye bize öğretmen saymıyorsunuz' diye. Maalesef kanun nedeniyle saymıyoruz. Benim rakibim şu anda belediye başkanı, söylediklerinin hiçbirisini şimdiye kadar kendi belediyesinde yapmamış, elinden tutan yok, meclis çoğunluğu var. Dolayısıyla diyorum ki; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz buradayız, onlar orada ve Allah nasip ederse Erdal Başkan ile beraber büyük bir oy farkıyla seçileceğiz ve inşallah sizlere daha güzel hizmet edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Batı Adliyesi Yanı Parkı açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yavaş şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 20 MİLYON METREKARE DAHA YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ"

"'Rakibim bir tane park yapmadı' demiş. Bizde önceki 25 yılda yapılanlar çok daha fazla. 18 milyon metrekare inşallah yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Seçimden önce tanıtımı yapılırken şunu söylemiştim; Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde 20 milyon metrekare daha yeşil alan yapacağız. El ele verirsek inşallah Erdal Başkan'ımla çok daha güzel işler yapacağız. Çünkü farklı bir belediyecilik yaptık. Farklı bir anlayışı Ankara halkına gösterme imkanı bulduk sizlerin sayesinde. ve inşallah bu belediyecilik anlayışı Türkiye'ye model olacak ve bizden sonra gelenler de inşallah gerçek belediyeciliğin beton ve asfalt olmadığını anlayacak. Kaldı ki hani ikide bir ne yaptı diye soruyorlar. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü Sincan'da da iddialıyız. İstasyon Caddesi'ni hiçbirisi beceremedi öyle mi? Bizi beklemişler. Yapmak bize nasip oldu. İstasyon Caddesi dahi onların şimdiye kadar yaptığı işlerin birçoğuna bedel. Ama dediğim gibi biz onları belediyecilik olarak görmüyoruz. Kentte yaşayan herkesin her türlü derdine derman olmak durumundayız. Bu derde derman olmak derken iş dünyası olabilir, esnaf olur, sosyal destek ihtiyacı olanlar olur yani belediyecilik yaptığı faaliyetlerin tamamında insan olmalıdır. Yani insana yaramayan hiçbir şey proje falan değildir.

Bir belediye başkanının önceliği halkın sağlığıdır, halkın mutluluğudur, halkın iyi yaşamasıdır. Az bir zaman kaldı. Belli ki Ankara'da ilçe belediyelerinin hemen hemen tamamında yönetim değişiyor. Bunda biraz daha sizin desteğinize ihtiyacımız var. Malum belediye meclisi çok önemli. Bunu lütfen belli yaşın üstündeki insanlara da gençler hep beraber Erdal Başkan'ımı da çok seviyorlar ama maalesef belediyeciliği bilmeyen sadece parti olarak olaya bakan insanlarımız hala var. Halbuki siz bir şehri emanet ediyorsunuz. Bir bütçeyi emanet ediyorsunuz. Bütçeyi emanet eden insanın nereye para harcadığı çok önemli. Çünkü para sizin paranız. Biz hesap vermek suretiyle bugüne kadar bütün çalışmalarımızı yaptık.

Burada 96 bin metrekare, aşağı yukarı yüz dönüm, 26 bin metrekare çim alan, 3 bin 548 adet ağaç, 105 bin 96 adet bitki yer almış, içerisinde spor alanı, bir kilometre bisiklet yolu, sekiz kilometre yürüyüş yolu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi buralarda ticari hiçbir şey yok.

"RAKİBİM ŞU ANDA BELEDİYE BAŞKANI. SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİRİSİNİ ŞİMDİYE KADAR KENDİ BELEDİYESİNDE YAPMAMIŞ. DOLAYISIYLA DİYORUM Kİ; AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

Beş yıl boyunca gayet şeffaf bir şekilde yönettik. Zaman zaman böyle kamu yöneticilerine iftiralar, suçlamalar atılır. Bizlerde de yapıldı. Ankara'nın meşhur bir trolü var biliyorsunuz. Bizim yaptığımız şikayetler bekletilirken hemen müfettişler geldi incelediler. Biz bundan son derece de mutlu oluyoruz. Çünkü kendileri denetliyorlar. Sonuç itibarıyla da bugüne kadar daha benim bir tane personelim savcılığa gitmedi. Allah'a bin şükür bizlere güvenenlerin, sizlerin başını eğdirecek hiçbir işin içerisinde olmadık. Artık biz bu ülkenin de düzgün ve dürüst yolsuzluk olmadan, yolsuzluğa izin vermeden ve israf edilmeden yönetileceğini kendi üzerimizde ispat edip artık inşallah bütün Türkiye'de böyle gelir. ve kişiler arasındaki gelir dağılımı da adil bir şekle gelir.

Rakibimiz de sürekli olarak aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesiyle çözeceği her şeyi vaat ediyor. Mesela diyor ki; 'Herkesi neredeyse bedava taşıyacağım.' Bedava taşımanın yolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden geçiyor. Bugün bir özel okul öğretmeni bize mesaj atmış. 'Niye bize öğretmen saymıyorsunuz' diye. Maalesef kanun nedeniyle saymıyoruz. Benim rakibim şu anda belediye başkanı, söylediklerinin hiçbirisini şimdiye kadar kendi belediyesinde yapmamış, elinden tutan yok, meclis çoğunluğu var. Dolayısıyla diyorum ki; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz buradayız, onlar orada ve Allah nasip ederse Erdal Başkan ile beraber büyük bir oy farkıyla seçileceğiz ve inşallah sizlere daha güzel hizmet edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."