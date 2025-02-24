Mansur Yavaş: "Rakipleri Bir Şekilde Sindirmek İstiyorlar Ama Halkın İradesinin Önünde Hiç Kimse Duramaz"

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bana yönelik bir takım soruşturma gayretleri oldu, bilgimiz var ama bugüne kadar henüz bir şey yok. Bu, olmayacak anlamını taşımıyor maalesef. Çünkü Türkiye'deki siyaset bel altı. Rakipleri bir şekilde sindirmek, buna benzer oyunlarla devreden çıkarmak istiyorlar ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli'ne katıldı. Panelden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, sorular üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu.

"Sonuna kadar birlikte, bu tür haksız uygulamalara karşı duracağız"

Yavaş, "Ekrem Bey ile iki gündür konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz maalesef. Ancak şunu hiç kimse unutmamalı, CHP'deki belediye başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte, bu tür haksız uygulamalara karşı duracağız" dedi.

Yavaş, bir gazetecinin, "Size yönelik de bu şekilde bir soruşturma bilginiz var mı, duyum alıyor musunuz? sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Daha önce böyle bir teşebbüs oldu ve bunu Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel açıklıkla ifade etti. Birtakım gayretler oldu, bilgimiz var ama bugüne kadar henüz bir şey yok. Bu, olmayacak anlamını taşımıyor maalesef. Çünkü Türkiye'deki siyaset bel altı. Rakipleri bir şekilde sindirmek, buna benzer oyunlarla devreden çıkarmak istiyorlar ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz."

"Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir"

Kars'ın Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin soruyu cevaplayan Yavaş, "Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Bu artık sık karşılaştığımız bir durum. Halbu ki basit bir yasal düzenlemeyle bunun önüne geçmek mümkündür. Bir an evvel bu düzenlemenin yapılması lazım. Çünkü oradaki vatandaşlarımız sandığa attıkları oyun artık geçerli olmadığını düşünerek, siyasetten ve devlete olan güvenden uzaklaşacaklar" dedi.

"Bir an evvel, belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor"

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin, sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak 'erken' demiştim. Bugün yayınlanan bir ankette halen yüzde 38 kararsız var. Bu, iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Mesela dar gelirli vatandaşlar ve muhtaç duruma düşürülen asgari ücretlilerle ilgili bir paket açıklaşmıştık. Bu paketi açıklarken, biz üçüncü kez eczanelere veresiye yazdırarak ilaç almak durumunda kalan dar gelirlilerin tekrar Ankara Eczacılar Odası ile rakamlarını topladık. Aşağı yukarı 3 bine yakın sosyal desteğe ihtiyacı olan zor durumdaki insan, 113 tane eczaneye 2 milyon 250 bin lira borç biriktirmiş. Bunu bir hayırsevere üçüncü kez ödetiyoruz. Ancak, parasızlık nedeniyle tedavi olmaktan vazgeçmemesi için biz bunların da bu tür katkı paylarını ödeyeceğimizi beyan ettik. Artık bundan sonra otomatik ödeyeceğiz.

"Bizim açıklamamızdan sonra 45 liraya çıkan katkı paylarını 20 liraya geri indirdiler"

Bizim bu açıklamamızdan sonra, 5,6,7 liradan 45 liraya çıkan katkı paylarını dün tekrar 20 liraya geri indirdiler. Demek ki bizim yaptığımız bu çalışmalar iktidarın uygulamalarını da etkiliyor. Biz bu uygulamalara devam edeceğiz ki, o kararsız insanlar da bir iktidar değişikliğinde ne ile karşılaşacaklarını, nasıl kendilerinden yana bir hükümetin geleceğini anlasınlar istiyoruz.

"Mümkün olduğu kadar halkın gerçek gündemine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Her yıl ramazan ayında yaptığımız desteklerin yanında, 210 bin destek alan aileye ramazandan önce 2 bin 500'er lira para yatıyoruz. Yani önceliğimiz dar gelirliler, bu kentte yaşayan insanların üşümemesi, aç kalmaması, çocuğunun eğitimden uzaklaşmaması. Biz bu tür desteklerle Ankara'da yüzde 60'ın üzerinde oy aldık. Dolayısıyla CHP'li belediyelerin yapacağı bu uygulamalar, bundan sonra olabilecek bir CHP iktidarında, tercihlerimizin en azından kalmayan orta sınıf, dar gelirlilerden yana bir uygulama olacağını şimdiden ispatlamaya çalışıyoruz ki erken seçime giderken oy verecek insanlar kime oy verdiğini ve oy verdiği zaman da hayatında nelerin değişeceğini şimdiden görsün istiyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Ben mümkün olduğu kadar halkın gerçek gündemine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Biz, hükümetin destek alan ailelerden yana tavır koyması için katkıda bulunuyoruz"

Başkan Mansur Yavaş, bir gazetecinin, "Hükümetin katkı paylarını bir anda yükseltip, sonra düşürmesi muhalefete yönelik bir hamle mi?" sorusuna, "Biz daha önce bu konularda çok uygulama yapmıştık. Hatırlarsanız SMA aşısını ücretsiz yapacağımızı bildirdik, hükümet gündemine aldı. Yine EYT'lilerin SGK primlerini biz ödeyeceğiz demiştik, onu da kendi üzerine aldı. Dolayısıyla biz vatandaştan yöne bu tür tavırlarla hükümetin de en azından destek alan ailelerden yana tavır koyması için katkıda bulunuyoruz" yanıtını verdi.