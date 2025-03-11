Mansur Yavaş, Sdg'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonunu Değerlendirdi:  Gelişmeleri İhtiyatlı İzliyoruz

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Anlaşmanın en beğendiğim maddesi, 5'inci madde. Bir an evvel Suriyelilerin dönmesini istiyorlar. SDG'nin, YPG'nin silah bırakması gibi şeyleri hiç duymadık şimdiye kadar. Gelişmeleri ihtiyatlı izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Kalecik'te katıldığı iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bir anlaşma meydanda. Anlaşmanın en beğendiğim maddesi, 5'inci madde. Diğerlerini beğendiğimi söyleyemem. Bir an evvel Suriye'lilerin dönmesini istiyorlar. İnşallah o şartları gerçekleşir. Orada asıl tereddütlü olan, bizim sınırlarımızı tehlikeden koruyacak olan bir madde olması çok önemli. Çünkü biz zaman zaman operasyon yapıyoruz. Bu operasyonları engelleyecek bir şey olmaması lazım. Açıkcası SDG'nin, YPG'nin silah bırakması gibi şeyleri hiç duymadık şimdiye kadar. Gelişmeleri ihtiyatlı izliyoruz. Şimdiden açıklama yapmak mümkün değil. Orada yaşanan iç karışıklıklar da dikkatle takip edilmelidir. Henüz devlet olma aşaması ortada yok. Onun için oldukça tehlikeli bir durum var. İzlememiz lazım. Öncelik Türkiye'nin güvenliğidir."

"Toplumun tamamını ikna edecek bir proje ortaya çıkması lazım"

Yavaş, Öcalan'ın çağrısına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ateşkes çağrısı yapıldı. Düzgünce silah bırakma çağrısı yapılmadı. Hatta bu işin mimarı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli de bugün 'ateşkes değil silah bırakma olması lazım' dedi ve özellikle terör örgütünün özellikle Suriye'deki kanadının da hiçbir şekilde silah bırakma gibi bir söz telaffuz etmediği gösteriyor. Durum böyleyken konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yani 'Terörsüz Türkiye' adı altında daha Cumhurbaşkanıyla bile bu heyetler görüşmeden ve silah bırakılmamışken görüşmeler anlamsız kalıyor. Önce silah bıraklacak. Ondan sonra başta şehit ailerleri başta olmak üzere toplumun tamamını ikna edecek bir proje ortaya çıkması lazım. Toplumun tamamını memnun edecek bir proje ortaya çıkmadan, onları ikna etmeden ortaya çıkacak projeler hepsi çöptür."