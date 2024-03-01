Mansur Yavaş, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nı ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde; "Bir yöneticinin önceliğinin kentinde yaşayan destek ihtiyacı olan ailelerin ayakta kalması, çocuğunun yeterince gıda alması, üşümemesi, çocuğunun mutlaka okula gitmesi için desteklerimiz var. Dolmuşçular için de şunu söylüyorum; halk otobüslerine verdik şimdiye kadar ama dolmuşçulara veremiyorduk. Hukuki bir görüş aldık. Sizler de öğrenci indirim yapıyorsunuz sizlere de destek olacağız. Nasıl ve ne kadar destek olacağımızı da yine oda başkanıyla görüşeceğiz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsa Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yavaş, şunları söyledi:

"BUNDAN SONRA DA YİNE KENDİ ARANIZDA ANLAŞTIĞINIZ MÜDDETÇE BİZ YENİ HATLAR, GÜZARGAHLAR HEPSİNİ VERMEYE HAZIRIZ"

"Geldiğimizden beri özellikle ulaşımla ilgili problemler seçimden bir buçuk yıl önce başladı. Seçimden sonra da hala devam ediyor. Devam etmesinin sebebi şu; maalesef kent merkezindeki özel halk otobüslerinin kendi aralarında kooperatife olan bir çekişmesi vardı. O zaman zaman taksi duraklarının yerleri, ulaşıma, ulaşım dairesine gelen okumaya bir sürü talep geldi. Şimdi bu taleplerde de biliyorsunuz bizden önce UKOME'de çoğunluk belediyedeydi. Orada bir kanun değişikliğiyle UKOME'de bizim çoğunluğumuz azaldı. Yerine göre oraya uygun bir talep geldiği zaman diğer grup yani bu karara karşı çıkacak grup kulis yapmak suretiyle UKOME'de bu kararları çıkarttırmıyor veya diğerinin aleyhine çıkarttırıyor. Ben hepsine şunu söyledim; Cenabı Allah'ın verdiği bir rızk var. Herkes o rızkı alır. Yani birinin engellemesi, birini artırmasıyla bu işler olmuyor. Ben ulaşım esnafının tümüne her zaman şunu söyledim; bir tane taşı yerinden oynattın mı kırk tane şikayet geliyor. Bu sefer öbür grup bizim zararımız var diye geliyor. Dedim ki; 'Oturun, konuşun. Eğer anlaşarak ben de sizin lehinize daha çok para kazanacağınız bir talep var da siz anlaşırsanız dükkan sizin' dedim. Ne istiyorsanız o taleplerin hepsi mutlaka yerine getirilecektir dedim. Bir sürü mahkeme kararları var, mahkeme kararlarını yerine getiriyoruz. Bir türlü bu iş rayına maalesef oturmuyor çünkü herkes ekmeğinin peşinde. Herkes ekmeğinin peşinde olduğuna göre bir diğerinin talebi bir diğer grubun ekmeğine mani olacaksa, ekmeğini azaltacaksa elbette bunları biz gündeme almamaya çalışıyoruz. ve inşallah uyum içerisinde bundan sonra da yine kendi aranızda anlaştığınız müddetçe biz yeni hatlar, yeni güzergahlar hepsini vermeye hazırız. Çünkü öyle hatlar var ki halk otobüsü, dolmuşlar, bizim otobüslerimiz aynı hatları kullanıyor, hepimiz zarar ediyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunu da gelecek, çözecek bizleriz. Yan yana gelirsek çözeriz. Bize düşen esnaf arkadaşımızın rahat etmesi.

"VAR OLAN DURAKLARIN HEPSİNİ YENİLEYEBİLİRİZ. TAKSİ DURAKLARI DA DAHİL"

Şimdi Ankara'daki bütün taksicilerin kameralarını belediye olarak biz üstlendik. Bunun hepsini takacağız. Artık bekleme durumunuz falan yok. İnternet üzerinden anında fiyat güncellemeleri yapılacak. Bu konuda Ankara Esnaf Odası'yla, Şoförler Odası'yla anlaştık. Sizin için de aynısı geçerlidir. Var olan durakların hepsini yenileyebiliriz. Taksi durakları da dahil. Burada yaptık mı bilmiyorum ama Ankara merkezde 53 tane durağı yeniledik. Dolmuş duraklarıyla ilgili talepleri de yerine getirmeye hazırız. Sosyal tesis için Büyükşehir'e ait yer varsa ayrıca kamyon ve servisçiler için de Büyükşehir'e ait uygun bir yer varsa onu da düzenleyip sizin hizmetinize sunabiliriz.

Zabıta eksiğimiz vardı. Bize Çevre Bakanlığı 200 kadar verdi izin. Bir yandan da emekli olanlar oluyor. Yeni dönemde daha zabıta almak için tekrar Çevre Bakanlığı'na yazı yazacağız. Eğer Çevre Bakanlığı bu konuda da bize destek olursa zabıta sayısını artırmak suretiyle belli zabıtamızın sadece korsanla mücadelede konumlandırabiliriz. Siz de mobil uygulama üzerinden bir tuşla kendisine korsanı bildirirseniz anında işlem yaparız. Çünkü haksız bir rekabet var ortada. Herkes vergi verirken vergi vermeyen insanların korsan çalışıp da size zarar verdiği muhakkak. Bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemi döneminde gördünüz hemen hemen çalışamayan esnafların hepsine bir şekilde destek olduk. Destek olmaya devam edeceğiz. Ben seçilmeden de söylemiştim; esnaf çocuğuyum, esnaf dostuyum diye. Çünkü Ankara'yı şu anda ayakta tutan sadece sanayiciler değil esnafımız, terzisi, marketçisi, manavı, dolmuşçusu ulaşımda çalışan esnaf. Tümünün ayakta kalması lazım.

"HUKUKİ BİR GÖRÜŞ ALDIK. SİZLER DE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ YAPIYORSUNUZ SİZLERE DE DESTEK OLACAĞIZ"

Bir yöneticinin önceliğinin kentinde yaşayan destek ihtiyacı olan ailelerin ayakta kalması, çocuğunun yeterince gıda alması, üşümemesi, çocuğunun mutlaka okula gitmesi için desteklerimiz var. Dolmuşçular için de şunu söylüyorum; halk otobüslerine verdik şimdiye kadar ama dolmuşçulara veremiyorduk. Hukuki bir görüş aldık. Sizler de öğrenci indirim yapıyorsunuz sizlere de destek olacağız. Nasıl ve ne kadar destek olacağımızı da yine oda başkanıyla görüşeceğiz."