(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir. Attığı bir tweet nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ece Üner'e geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yavaş, Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in, "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve kolluğa imza verme şartıyla serbest bırakılmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Yavaş, X hesabındaki açıklamasında, "İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir. Attığı bir tweet nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ece Üner'e geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'tan Ece Üner'e Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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