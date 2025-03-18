(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Yavaş, "Sonuna kadar haklı mücadelenizde yanınızda olacağız; geçmiş olsun" dedi.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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