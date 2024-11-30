Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: "yaptıklarımızın Aynısını Yapsınlar Halk Onları da Seçer. Bizim Yaptıklarımızı Taklit Etsinler" - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: "yaptıklarımızın Aynısını Yapsınlar Halk Onları da Seçer. Bizim Yaptıklarımızı Taklit Etsinler"

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Bütün belediye başkanları da oyunu artırarak seçildi. Şimdi aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı böyle deyince ben gülümsedim. Yaptıklarımızın aynısını yapsınlar halk onları da seçer. Bizim yaptıklarımızı taklit etsinler" dedi.

30.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:17
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Bütün belediye başkanları da oyunu artırarak seçildi. Şimdi aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı böyle deyince ben gülümsedim. Yaptıklarımızın aynısını yapsınlar halk onları da seçer. Bizim yaptıklarımızı taklit etsinler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen belediye başkanları toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, kayyum atamaları ve belediye kreşlerine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kayyum yerine belediye meclisinden atama yapılması demokrasi açısından daha uygun olur"

"Zorlamamak lazım bunları. Hukuki olarak sonuçlanmadan kimseye kayyum atanmaması lazım veya iyi niyetlilerse, partimiz diğer partilerle iş birliği yaparak yasa değişikliği teklifi verecek. Hemen değiştirelim ve Belediye Meclisi'nden yerine üye atansın. Kendileri de aynı kanaatte olduğunu söylüyorlar eğer bunu yapmazlarsa, verilecek yasa teklifine karşı çıkarlarsa iyi niyetli olmadıkları ortaya çıkacak. Seçmen iradesini sahiplenmek lazım yani seçmenin iradesi eğer kabullenmeyecekse ve o zaman hiç seçim yapmayalım. Bazı ülkelerde öyle. Belediye başkanlarına atama yapıyorlar herhalde ona dönmek istiyorlar. Ama seçim yaptığınıza göre herkes sonucuna katlanacak. Aday olmasına mahsuru olanlar varsa onları da aday yapmayacaksın. Yasal düzenlemeleri yerine getireceksin. Bu üçüncü defa oldu. Meclis çoğunlukları var. Arzu ederlerse çabucak bir daha bu sorunu yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırlar. İlk yapılacak iş bana göre hemen yasa değişikliği yapılarak, kayyum atanan belediyelerde, belediye meclisinden yerine üyenin atanmak suretiyle hemen belediye meclisinden birisini seçilmesini sağlamaları. Demokrasi açısından daha uygun olur.

"Okulları temizleyemeyenlerin kalkıp da anaokulu açması mümkün değil"

Kreş açısından aynı şekilde AK Partili bir belediye anaokulu açmış Milli Eğitim Bakanı onun açılışına gitmiş. Yani ben gördüğüm kadarıyla şu anda seçilen bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı sosyal belediyeciliğin karşısında halktan aldıkları teveccühü gördükçe buna engel olmak için çareler arıyorlar. Peki siz açın anaokullarını. Açamıyorlar. Okulları temizleyemeyenlerin kalkıp da zaten bu hizmetleri yapması mümkün değil. Ama biz iş birliği teklif ediyoruz. Diyoruz ki beraber yapalım. İkimiz de kamu kuruluşuyuz. Bunun siyaseti falan olmaz o çocukların geleceği önemli inşallah bundan da bir an evvel vazgeçerler ama artık alıştık. Biraz önce başkanlarımızla konuşurken şöyle bir örnek verdik; Ankara'nın her tarafında yollar kapanıyor. Karayollarına ait. Gönderiyoruz araçlarımız hiçbir zaman 'açmayın yolları' diyemiyorlar. Elbette bizim de görevimiz ama bunun sadece karayollarında değil, kamunun bütün alanlarında belediye ile beraber hükümetin iş birliği yaparak vatandaşa çözüm üretmesi lazım. Biz çözüm tarafındayız onun için çözüm isteyen herkese iş birliğine hazırız."

"Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, CHP'li belediye başkanları gösterdi"

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'ndeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine, "Beş yıl boyunca birkaç tane televizyonun sürekli aleyhimizde karalamalarını gördüm. Seçmen bunlara tokat attı. Rekor kırarak bizi seçti. Beş yıldır da bana belediye meclisinde 158'de 40 kişiydi sayımız hiçbir şey yapmadın, algı yaptın diyerek halkı anlamazmış gibi yani daha ağır kelime konuşacağım. Sen yapmıyorsun ama halk seni bir şey yapıyor zannediyora getirdiler devamlı. Ama gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, CHP'li belediye başkanları gösterdi. Zaten bütün belediye başkanları da oyunu artırarak seçildi. Şimdi aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı böyle deyince ben gülümsedim. Yaptıklarımızın aynısını yapsınlar halk onları da seçer. Bizim yaptıklarımızı taklit etsinler" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş\'tan Erdoğan\'a: "yaptıklarımızın Aynısını Yapsınlar Halk Onları da Seçer. Bizim Yaptıklarımızı Taklit Etsinler"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: 'yaptıklarımızın Aynısını Yapsınlar Halk Onları da Seçer. Bizim Yaptıklarımızı Taklit Etsinler' - Son Dakika

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