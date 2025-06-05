Mansur Yavaş'tan Kurban Bayramı Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bayramda kapımızı da gönlümüzü de herkese açalım. İhtiyaç sahiplerini, büyüklerimizi, komşularımızı, yetim ve öksüz çocuklarımızı unutmayalım. Çünkü biz, en çok bir arada güzeliz. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın Ankara'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlar temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavaş mesajında şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kırgınlıkları unutturan, gönüllerimizi sevgiyle birleştiren en özel zamanlardır. Birlikte yaşamanın, birlikte başarmanın ve birlikte paylaşmanın önemini bir kez daha hatırladığımız bugünlerde, dayanışma ruhumuzu daima diri tutmalıyız.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle görev başındayız. Kurban kesim alanlarımızda gerekli hijyen ve sağlık önlemlerini titizlikle alıyor, ulaşımda EGO otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik hatlarımızı ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Mezarlık ziyaretleri için ring seferlerimiz düzenlenirken Zabıta, İtfaiye, ASKİ, ANFA, Sosyal Hizmetler ve Başkent 153 ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada olmaya devam edecektir.

Bayramda kapımızı da gönlümüzü de herkese açalım. İhtiyaç sahiplerini, büyüklerimizi, komşularımızı, yetim ve öksüz çocuklarımızı unutmayalım. Çünkü biz, en çok bir arada güzeliz. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın Ankara'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlar temenni ediyorum."