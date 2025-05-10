Mansur Yavaş'tan Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulunarak "Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadesini kullandı.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'da öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulundu. Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren kentimizde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."