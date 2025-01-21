Mansur Yavaş'tan Yangın Açıklaması

(ANKARA) - Bolu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kartalkaya kayak merkezinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerimizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.