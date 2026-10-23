Mansur Yavaş, TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenleri andı

Mansur Yavaş, TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenleri andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı rahmetle anıyorum" dedi.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı rahmetle anıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?