Mansur Yavaş: Ulus Meydanı yakında açılıyor

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ATO'daki proje tanıtım toplantında konuştu, "Ulus Meydanı'nı önümüzdeki iki üç gün içerisinde açıyoruz. Solda İş Bankası müze olarak geçti. Roma Hamamı da bizdeydi ancak Kültür Bakanlığı bizden geri aldı. Yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait binaya EGO taşınıyor bu hafta. Yanındaki uzun binaya da iki Teknokent Sanayi Bakanı'nın imzasını bekliyor. Otuz esnaf odasını da oraya taşıyoruz. Ulus'ta demografinin değişmesini istiyoruz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Yavaş şöyle konuştu:

"BELEDİYE VATANDAŞIN BEŞERİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN KURULUŞTUR"

"Belediye, doğumundan ölümüne kadar, hatta öldükten sonra insanların beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kuruluştur. Vatandaşla bire bir ölçüdür. Kavşaksa fazlasıyla yaptık. Altyapıyı yapabildiğimiz kadar bütçemiz ölçüsünde yapıyoruz. Ama belediyecilik çok daha farklı. Bugün burada Ankara Ticaret Odası'nda olduğum için de özellikle o konuya ağırlık vermek istiyorum.

"GÖRÜN PARAYI NEREYE, NASIL HARCIYORUZ"

Belediye başkanı seçildiği zaman maaşını siz ödüyorsunuz. Personelin maaşını da siz veriyorsunuz. Belediyenin yapacağı yatırımları da siz karşılıyorsunuz. O zaman belediye başkanının öncelikle yapacağı yatırımları ortak akılla tespit etmesi lazım. Ben proje yapıyorum deyip de çok projelere para yatırmadan, paranın asıl sahiplerine sorarak, onların görüşlerini alarak yapması lazım. Kent Konseyi'nde bin 800'ün üzerinde katılımcı var. Onlarla birlikte karar alarak şehrin gelişme yönünü ve problemlerini toparlayarak onların yol gösterdiği şekilde çalışmalarımıza başladık. Dört binin üzerinde ihalelerimizi canlı olarak yayınladık. Ayrıca parayı nasıl harcadığımızı insanlara göstermemiz lazım. Sayıştay raporlarımız dahil hepsini internet sitemizde yayınladık. Görün biz nereye, nasıl para harcıyoruz.

"BİR DE BENİM GÖZÜMLE BAKIN"

Ankara'nın Başkent olması hasebiyle Ankara'da kültürün, sanatın yaygınlaşması aynı zamanda Ankara'ya turist gelmesi... Bunu daha önce birçok toplantıda da söyledim. Ben Beypazarı'na turist getireceğim dediğin zaman belki birçok insan benimle alay etti. Var olan değerleri ortaya çıkaracağım ve getireceğim dedim. Gün gelecek çarşının içerisini siz gezemeyeceksiniz kalabalıktan dedim. Gerçekten daha sonra o kadar inançlı çalıştık ki anons yaptık. 'Kent merkezine gelmeyin' diye Beypazarı'nın yerlisine. Şimdi iddia ediyorum aynısını Ulus'ta da 2019'da aday olduğumda anlattığım zaman herkes 'Niye gelsin ki, Ankara'da ne var?' diyorlardı. Ben de bir de benim gözüme bakın. Bakın neler var diyordum

"ULUS'TA DOKUNMADIĞIMIZ BİNA KALMADI"

Ulus projemiz şu anda yüzde 70'lere, 80'lere geldi. Ulus'ta dokunmadığımız hiçbir bina kalmadı. En son trafiğin yerin altına alınması projesini kurula verdik. Yeniden jeoradar incelemesi istediler. Eğer o da onaylanırsa, gardan itibaren tutun, bir ucunu da Sağlık Bakanlığı'nın önünden tutun, Ankara Adliyesi'nden merkezi Ulus'a gelinceye kadar sağ ve solda gördüğünüz bütün binalar Cumhuriyet dönemi eserleri. ve baktığınız zaman zaten hepsinin o döneme ait olduğunu anlıyorsunuz. Gençlik Parkı'nın önünden başlayacak bir yer araştırma. Diğer taraftan gar tarafından geldiği zaman Gençlik Parkı'nda buna dahil etmek suretiyle Ankara Palas birinci Meclis ikinci Meclis oradan Ulus Meydanı ki meydanı önümüzdeki iki üç gün içerisinde veya bir hafta içerisinde açıyoruz. Solda İş Bankası müze olarak geçti. Roma hamamı da bizdeydi ancak Kültür Bakanlığı bizden geri aldı. Yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait binaya EGO taşınıyor bu hafta.

Yanındaki uzun binaya da iki tane Teknokent, Sanayi Bakanı'nın imzasını bekliyor. Teknokent'i açıyoruz. Bir katını yüz kadar avukata verdik. Barolar Birliği kanalıyla orada ücretsiz olarak avukatlığa ilk adımlarını atıyorlar. Otuz tane ayrıca esnaf odasını da oraya taşıyoruz. Ulus'ta demografinin değişip kravatlı insanların gezmesini istiyoruz."