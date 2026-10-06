Mardin Artuklu'da narkotik operasyonunda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin Artuklu'da narkotik operasyonunda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin merkez Artuklu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Artuklu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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