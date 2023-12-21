Mardin Artuklu Üniversitesi\'nden Beytülmakdis Sempozyumu

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) paydaşlığında Endonezya'da "23. Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumu" yapıldı.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Endonezya Djuanda Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 12 ülkeden bilim insanının katıldığı sempozyumda, 7 farklı oturumda toplam 150 bildiri sunuldu.

Sempozyumun açılışında konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyonist saldırılar karşısında ilk günden itibaren Filistin halkının mücadelesinin yanında yer aldıklarını ve akademik programlarıyla bu hassasiyeti ulusal alana taşıdıklarını belirtti.

Endonezya'da imzaladıkları anlaşma ve protokollerle Filistin hassasiyetini uluslararası alana da aktarmak istediklerini ifade eden Özcoşar, bu çalışmaların Mardin Artuklu Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmalarına da ivme kazandıracağını kaydetti.

Beytülmakdis Sempozyumunun 23 yıldır aralıksız devam ettiğini bildiren Özcoşar, sempozyumun 24'üncüsünü ise Mardin'de düzenleyeceklerini aktardı.