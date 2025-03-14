Mardin'de 2 Bin Öğrenciye İftar - Son Dakika
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Mardin'de 2 Bin Öğrenciye İftar

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mardin'de her gün 2 bin üniversite öğrencisine iftar veriyor.

14.03.2025 21:46
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mardin'de düzenlenen programla her gün 2 bin üniversite öğrencisine iftar veriliyor.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Mardin'de, Artuklu Üniversitesi öğrencilerine yönelik iftar programı düzenleniyor.

Üniversite kampüsünün merkez yemekhanesinde düzenlenen iftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammet Adak, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftara katılanlar, dua etti, ezan okunduktan sonra oruçlarını açtı.

Davetliler daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Demir, gazetecilere, Vakfılar Genel Müdürlüğünün 2022 yılında 25 ilde başlattığı iftar programlarını bu yıl 81 ilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu kapsamda, sorumluluk alanlarında bulunan Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da her gün toplam 4 bin 300 kişiye iftar verdiklerini belirten Demir, bu illerin her birinde iftar organizasyonları olduğunu ifade etti.

Demir, şöyle devam etti:

"Mardin'de 500 kişiye iftar yemeği ve yine burada her gün 2 bin öğrenciye iftar imkanı sunuyoruz. Geleneğimizde öğrencilerin çok büyük bir yeri var. Çünkü öğrenciler geleceğimiz ve bugün onlarla iftarımızı açmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlara kendimizi tanıtıyoruz biz de onları tanıyoruz, beraber paylaşım yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmayı sağlıyoruz. İstiyoruz ki öğrenciler de vakıf kültürünü, geleneğini gelecek nesillere aktarsınlar."

Öğrencilerden Gülsüm Içıl yurtta kaldığını, Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzenlediği programda arkadaşları ile iftar yaptıklarını belirtti.

Programda emeğe geçenlere teşekkür eder Içıl, "Ramazanın başlangıcından beri burada iftar sofrası düzenleniyor ve tüm öğrenciler birlikte iftar yapıyoruz." dedi.

Şırnaklı Murat İdil de ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadıklarını ancak burada arkadaşları ile iftar yapabildiklerini belirterek yemekleri çok beğendiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 2 Bin Öğrenciye İftar - Son Dakika

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