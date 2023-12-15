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Mardin'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Mardin\'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı
15.12.2023 - 18:20,
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Mardin'in Mazıdağı, Midyat ve Artuklu ilçelerinde çeşitli suçlardan yakalanan 8 şüphelinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ- JASAT Mercek Operasyonu" çerçevesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Jandarma Suç Araştırma Timi, 2013 yılında Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüphelinin yerini tespit etti. Zanlı, düzenlenen dron destekli operasyonda kaçtığı arazide yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreste yapılan aramada, 2,95 gram esrar, 3,56 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayının 3 şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerden 2'si Nusaybin ilçesinde çalınan motosikletle ekiplerce yakalandı. Ekipler, diğer hırsızlık olayının şüphelisini de yaptığı uygulama sırasında yakaladı. 20 suçtan kaydı bulunan şüphelide 4 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: AA
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Serdar Dağ, Mazıdağı, Mardin, JASAT, Son Dakika

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