Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi Hayata Geçirildi

Mardin'de vatandaşların yoğun olarak bekledikleri yerlere kitaplıklar konularak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları vatandaşların hizmetine sunulacak. Ayrıca turistlere de 8 yabancı dilde kitap ve broşürler hediye edilecek.

23.08.2024 14:46
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Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi hayata geçirildi.

İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, projede ana hedefin vatandaşların yoğun olarak bekledikleri ve vakit geçirdikleri havaalanı, otogar, hastane, otel, kuaför, güzellik salonları, kıraathane, yurt, pansiyon, alışveriş merkezi, banka ve kamu kurumları gibi yerlere kitaplıklar konularak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarını vatandaşların hizmetine sunmak olduğu belirtildi.

Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Mardin'de şehrin önemli noktalarında kurulacak kitaplıklar ile 8 yabancı dilde kitap ve broşürler de sergilenip turistlere hediye edileceğini bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projemizin açılışını Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden başlatıyoruz. Süreç içerisinde bizlere her türlü katkıyı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Saffet Yavuz'a ve ekibine teşekkürü bir borç biliyoruz. Hedefimiz ve temennimiz Mardin'de başlayan bu hizmetin ülkemizin genelinde yayılmasıdır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, mardin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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